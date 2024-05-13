ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, Hamas savaşçılarından daha fazla sivil öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a göre İsrail'in Gazze saldırısında ölen sivillerin sayısı, öldürdüğü Hamas militanlarından daha fazla.

Amerikalı CBS News'e röportaj veren Blinken "Başbakan Netanyahu, İsrail'in İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin 14 bin terörist ve 16 bin sivili öldürdüğünü değerlendirdiğini söyledi. ABD, İsrail'in gerçek teröristlerden daha fazla sivilin öldürüldüğü yönündeki değerlendirmesini paylaşıyor mu?" sorusuna Blinken kararlı bir şekilde "Evet, paylaşıyoruz" yanıtını verdi.

Euronews'in aktardığı röportaja göre "İsrail'in uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle bağdaşmayan eylemler olduğunu değerlendirmek mümkün" diyen Blinken "farklı olayları inceleyen çok sayıda soruşturmanın devam ettiğini" sözlerine ekledi.

Bununla birlikte Blinken, İsrail'in "ABD yasalarını ve silah anlaşmalarını" ihlal edip etmediği sorulduğunda olumsuz yanıt verdi.

Blinken, geniş çaplı bir işgalin "potansiyel olarak inanılmaz derecede yüksek bir maliyete yol açabileceğini" ve Refah'a yapılacak büyük bir saldırının bile Hamas tehdidini sona erdirme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Blinken, "İsrail potansiyel olarak bir isyanı devralma, ya da ayrılırsa kaosla, anarşiyle ve muhtemelen Hamas tarafından yeniden doldurulan bir boşlukla karşılaşma yolunda ilerliyor," dedi.

Blinken ayrıca, ABD'nin sivilleri daha iyi korumak ve Refah'ın topyekun işgalinden kaçınmak için baskı yapmaya devam ettiğini söyledi ve Başkan Joe Biden'ın İsrail'e yönelik silah ambargosunun 3 bin 500 "yüksek kapasiteli" bombayla sınırlı olduğunu doğruladı.

Blinken NBC'ye de ABD'nin İsrail liderlerine savaş bittikten sonra Gazze ile ilgili bir plan sunmaları için bastırmaya devam ettiğini ve kalıcı bir sonuç elde etme üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

Öte yandan bir ABD'li diplomat, AP'ye yaptığı açıklamada, Hamas militanlarının kuzey Gazze'de İsrail'in "kurtardığı" belirli bölgelere çoktan geri döndüğünü söyledi.