ABD donanmasından 4 gemi Gazze’ye doğru yola çıktı

Gazze Şeridi kıyısına liman inşa etmek üzere ABD Donanması’na ait dört gemi, ABD’nin Virginia eyaletinden yola çıktı. Tuğgeneral Brad Hinson gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımların büyük gemilerden küçük gemilere aktarılması için bir açık deniz platformu ve karaya çıkarılması için bir iskeleden oluşacak yeni tesisin "60 gün içinde" faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.



7. Ulaştırma Taburu'ndan yaklaşık 500 askerin operasyonda yer alacağını belirten Hinson, "Zorlu ortamlarda su üzerinden idame desteği sağlayabiliyorlar. Bunu yapmak üzere eğitildiler ve bu kabiliyeti sağlamak için pek çok tatbikata katıldılar" dedi.



Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye ilk yardım gemisi yola çıktı



Un, pirinç ve protein içeren mavnayı çeken İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms’a ait gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Larnaka Limanı’ndan sabah saatlerinden Gazze Şeridi’ne doğru yola çıktı.



ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirliklerinin finanse ettiği 200 tonluk yardımı Gazze’ye ulaştıracak olan geminin, Gazze Şehri'nin güneyindeki WCK tarafından inşa edilen bir iskeleye yanaşması bekleniyor.