ABD, hükümet personelinin Çin vatandaşlarıyla ilişkiye girmesini yasakladı

Associated Press'in edindiği bilgiye göre, ABD hükümeti, Çin'deki Amerikan hükümet personelinin yanı sıra aile üyeleri ve güvenlik iznine sahip yüklenicilerin Çin vatandaşlarıyla herhangi bir romantik veya cinsel ilişkiye girmesini yasakladı.

Konuyla doğrudan bilgisi olan dört kişi, AP'ye, Çin'den ayrılmadan kısa bir süre önce Ocak ayında ayrılan ABD Büyükelçisi Nicholas Burns tarafından yürürlüğe konulan politikayı anlattı.

'Kardeşleşmeme' politikası kapsamında katı kurallar var

Bazı ABD ajansları bu tür ilişkiler konusunda zaten katı kurallara sahip olsa da, bilindiği gibi genel bir "kardeşleşmeme" politikası, Soğuk Savaş'tan beri kamuoyunda duyulmamıştı. Diğer ülkelerdeki Amerikalı diplomatların yerel halkla çıkması ve hatta onlarla evlenmesi alışılmadık bir durum değildir.

Çin'deki ABD yetkililerine yasak getirildi

Politikanın daha sınırlı bir versiyonu geçen yaz yürürlüğe girdi ve ABD personelinin Çin'deki ABD Büyükelçiliği ve beş konsolosluğunda muhafız ve diğer destek personeli olarak çalışan Çin vatandaşlarıyla "romantik ve cinsel ilişki" kurmasını yasakladı. Ancak görevden ayrılan büyükelçi Burns, Ocak ayında Başkan Donald Trump göreve başlamadan birkaç gün önce politikayı Çin'deki herhangi bir Çin vatandaşıyla bu tür ilişkilere yönelik genel bir yasak haline getirdi. AP, politikanın "romantik veya cinsel ilişki" ifadesini tam olarak nasıl tanımladığını belirleyemedi.

Yasak hakkında bilgisi olan iki kişi AP'ye, yeni politikanın ilk olarak geçen yaz Kongre üyelerinin Burns ile iletişime geçip bu tür ilişkilere yönelik kısıtlamaların yeterince sıkı olmadığı yönündeki endişelerini dile getirmelerinin ardından tartışıldığını söyledi. Çin Komünist Partisi Temsilciler Meclisi Seçme Komitesi yorum talebine yanıt vermedi.

Çin dışında görevli ABD personeli için geçerli değil

Yeni politika, Pekin'deki büyükelçilik ve Guangzhou, Şanghay, Shenyang ve Wuhan'daki konsolosluklar ile Hong Kong'un yarı özerk bölgesindeki Amerikan konsolosluğu da dahil olmak üzere Çin anakarasındaki ABD misyonlarını kapsıyor. Çin dışında görevli ABD personeli için geçerli değil.

Muafiyet reddedilirse ya işi ya da ilişkiyi sonlandırmaları isteniyor

Politikanın tek istisnası, Çin vatandaşlarıyla önceden ilişkileri olan ABD personelidir; muafiyet başvurusunda bulunabilirler. "Muafiyet reddedilirse, ilişkiyi sonlandırmaları veya pozisyonlarını terk etmeleri gerekir" deniliyor. Politikayı ihlal eden herkesin derhal Çin'i terk etmesi emrediliyor.

Politika Ocak ayında Çin'deki Amerikan personeline sözlü ve elektronik olarak iletildi, ancak henüz kamuoyuna duyurulmadı.

Soğuk Savaş'a geri dönüş

Dünya çapındaki istihbarat servisleri, hassas bilgileri elde etmek için uzun zamandır çekici erkek ve kadınları kullanıyor, özellikle Soğuk Savaş sırasında. Dışişleri Bakanlığı ve Çin'de ofisi olan diğer kurumlar, orada görevli Amerikan personeli ve Rusya veya Küba gibi yüksek istihbarat tehdidi olarak kabul edilen rakipler için kişisel ilişkiler konusunda uzun zamandır sıkı raporlama gerekliliklerine sahipti.

Gizliliği kaldırılan Dışişleri Bakanlığı belgeleri , 1987'de ABD hükümetinin, Moskova'daki bir ABD Deniz Piyadesinin bir Sovyet casusu tarafından baştan çıkarılmasının ardından Sovyet bloğu ve Çin'de görevli personelin yerel halkla arkadaşlık kurmasını, flört etmesini veya cinsel ilişkiye girmesini yasakladığını gösteriyor. O dönemdeki haberlere göre , bu tür kısıtlamalar 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından gevşetildi .