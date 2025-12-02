ABD İç Güvenlik Bakanı'ndan dikkat çeken çıkış: Ülkemizi katillerle dolduran her lanet ülkeye tam seyahat yasağı uygulanmasını öneriyorum

ABD’de 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesinin ardından başlayan göçmenlik politikası tartışmaları sürerken, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ifade eden Noem, "Ülkemizi katiller, sülükler ve her şeye hakkı olduğunu sanan bağımlılarla dolduran her lanet ülkeye tam seyahat yasağı uygulanmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

ABD’nin kan, ter ve özgürlük sevgisi üzerine inşa edildiğini hatırlatan Noem, yabancı işgalcilerin ABD kahramanlarını katletmesini, zorluklarla ödenen vergileri sömürmesini ve Amerikalılara ait hakları gasp etmesini istemediklerini vurguladı.

Noem, "Onları istemiyoruz. Tek birini bile" dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Noem’in gönderisini alıntılayarak kendisine ait Truth sosyal medya platformundan paylaşması ise dikkat çekti.