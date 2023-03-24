ABD ile Çin arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD'nin, Çin'in uyarısına rağmen Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius'u, bugün de bölgeye gönderdiği bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, "Güney Çin Denizi'ndeki yasa dışı egemenlik iddiaları, denizlerde seyrüsefer ve uçuş serbestisine, serbest ve engelsiz ticari faaliyetlere ve kıyıdaş ülkelerin ekonomik fırsat özgürlüğüne tehdit oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin hangi ülkeden gelirse gelsin denizlerdeki aşırıya kaçan egemenlik taleplerine karşı çıkacağı vurgulandı.

Çin, ABD'yi "Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrara zarar vermekle" suçladı

Çin Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, yine "geminin bölgeden çıkartıldığını" iddia ederken, ABD'yi "Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrara zarar vermekle" suçladı.

Açıklamada, ABD'nin "Güney Çin Denizi'ni askerileştirdiği" ve "seyrüsefer hegemonyası peşinde olduğu" iddia edildi.

Pekin yönetimi, ABD'ye "provokatif eylemlerine son vermesi, aksi halde beklenmedik gelişmelerin sonuçlarına kanatlanacağı" uyarısında bulundu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı, dün, ABD donanmasına ait güdümlü füze muhribi USS Milius'un, Çinlilerin "Şişa" olarak adlandırdığı Spartly Adaları yakınında "kara sularına izinsiz olarak girdiği", Çin hava ve deniz kuvvetlerince takip edilip uyarılarak bölgeden "çıkartıldığı" ileri sürülmüştü.

ABD Donanması, savaş gemisinin bölgeden çıkartıldığı iddiasını reddetmiş, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonunu sürdürdüğünü bildirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları" (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.