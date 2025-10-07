  1. Ekonomim
ABD İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana 21,7 milyar dolarlık askeri destek verdi

ABD, 7 Ekim 2023’ten bu yana, önce Joe Biden ardından Donald Trump dönemlerinde İsrail’e toplam 21,7 milyar dolar değerinde askeri yardımda bulundu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Quincy Enstitüsü, ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’e yaptığı yardımlar hakkında açık kaynaklardan yararlanarak rapor hazırladı.

ABD’nin İsrail’e askeri yardımı 2023 sonrası 21,7 milyar dolara ulaştı

Rapora göre, ABD 7 Ekim 2023’ten sonraki dönemde eski Başkan Biden döneminde İsrail’e 17,9 milyar dolarlık, 2024 sonrasında ise ek 3,8 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

Askeri yardımların bir kısmı halihazırda teslim edilirken kalan kısmı gelecek yıllarda tedarik edilecek. Raporlara göre ABD’nin desteği olmadan İsrail, Gazze’deki soykırımı sürdüremiyor.

ABD'den Orta Doğu'ya 9,65 ila 12 milyar dolarlık harcama

Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bir diğer raporda ise ABD'nin Orta Doğu'daki askeri harcamalarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, ABD 7 Ekim 2023'ten bu yana Yemen'deki İran destekli Husilere ve İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar dahil, Orta Doğu'daki askeri faaliyetleri için 9,65 ila 12 milyar dolar harcama yaptı.

Raporda, bu miktarın yaklaşık 2,25 milyar dolarının haziranda İran’a yönelik saldırılar ve ilgili operasyonlar için kullanıldığı kaydedildi.

