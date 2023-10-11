ABD, İsrail'in Demir Kubbesi'ni güçlendirecek

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sullivan, "ABD, Demir Kubbe için mühimmat ve önleyicileri artırdı. Başkan (Joe Biden) kısa bir süre önce İsrail'in ihtiyaç duyacağı ek yetenekler hakkında konuşmak üzere Başbakan Netanyahu ile görüştü. Ve şimdi Başkan'ın talimatıyla, İsrail'in şehirlerini, vatandaşlarını ve ayrıca İsrail'de çalışan ve seyahat eden birçok ABD vatandaşını savunmak için bu kritik varlıkların tedarikini sürdürmesini sağlamak amacıyla Kongre ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD ordusunun, "caydırıcılığı güçlendirmek için", uçak gemisi saldırı grubunun Doğu Akdeniz'e hareketi de dahil olmak üzere, bölgedeki duruşunu güçlendirdiğine ve gerektiğinde ek varlıkları hareket ettirmeye hazır olduğunu belirtti.

Biden'ın, ABD uçaklarının "gelecek günlerde bu yeteneklerle İsrail'e ineceği" sözünü verdiğini belirten Sullivan, hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için, "1000'den fazla erkek, kadın ve çocuk öldürüldü. Evlerinde, sokaklarında, ıssız tarlalarda katledildiler." ifadelerini kullandı.

Hamas saldırılarında en az 14 ABD'linin öldüğünü anımsatan Sullivan, 20'nin üzerinde ABD vatandaşından ise henüz haber alınamadığını kaydetti.

Gazze'ye olası kara harekatından bahsetti

Sullivan, ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netenyahu'nun Gazze'ye "kara saldırısı olasılığı" üzerine konuştuğu ve bunun Gazze'de bulunan ABD'li rehineleri nasıl etkileyeceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Sullivan, "Gizliliğin korunması" için iki lider arasındaki "operasyonla ilgili tartışmalara girmeyeceğini" ifade etti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ayrıca ABD'nin, İsrailli ve Mısırlı yetkililerde, "Gazze'den ayrılmak isteyen sivillerin sorunlarıyla nasıl başa çıkılacağına" dair istişarelerde bulunduğunu kaydetti.