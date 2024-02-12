ABD Savunma Bakanı yoğun bakıma alındı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bakan Lloyd Austin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, Bakan Austin'in, idrar kesesi ile ilgili yaşadığı rahasızlık nedeniyle, Walter Reed Askeri Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, "bir dizi test ve değerlendirme sonucu" tedavi altına alındığı bildirildi.

Görevleri devredildi

Lloyd Austin'in bir süre hastanede müşahade altında tutulacağını ve bakımının burada yapılacağını duyuran Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in, Austin'in "görev ve sorumluluklarını" üstlendiğini aktardı.

Ryder, şu an için Savunma Bakanı'nın hastanede ne kadar kalacağının belli olmadığını da ifade ederek "Yaşadığı idrar kesesi rahatsızlığının, (Austin'in) tam sağlığına kavuşmasını engellemesi beklenmiyor. Kanser hastalığı ile ilgili tedavi süreci mükemmel bir şekilde devam ediyor" dedi.

Austin'in Beyaz Saray'dan gizlediği kanser hastalığı

ABD Savunma Bakanı Austin, Ocak ayı başında prostat kanseri olduğunu duyurmuştu. Ancak Lloyd Austin'in bu sebepten dolayı üç gün hastanede tedavi gördüğünden, ABD hükümetinin üst düzey temsilcilerini haberdar etmemiş olması yoğun eleştirilere neden olmuşu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, o dönem "Beyaz Saray'da hiç kimse bugüne dek Bakan Austin'in prostat kanseri olduğunu bilmiyordu" demiş ve hatta ABD Başkanı Joe Biden'ın bile bu durumdan, Austin'in kamuoyuna yönelik açıklamasından birkaç saat önce haberdar olduğunu duyurmuştu.