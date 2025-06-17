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ABD Savunma Bakanlığı, OpenAI ile 200 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yapay zeka şirketi OpenAI ile ulusal güvenlik alanındaki kritik ihtiyaçlara yönelik yapay zeka prototipleri geliştirilmesini öngören 200 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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ABD Savunma Bakanlığı, OpenAI ile 200 milyon dolarlık anlaşma imzaladı
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ABD Savunma Bakanlığı, OpenAI şirketi ile imzalanan sözleşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, OpenAI şirketi ile imzalanan 200 milyon dolarlık sözleşme, savaş ve kurumsal faaliyetler dahil olmak üzere, çeşitli güvenlik alanlarında öncü yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesini kapsıyor.

Çalışmalar 2026 Temmuz itibarıyla tamamlanacak

Çalışmaların 2026 Temmuz itibarıyla tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı Dijital ve Yapay Zeka Ofisinin söz konusu çalışmalardan sorumlu birim olduğu aktarıldı.

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