ABD seçimlerine Facebook yasağı

Meta, ABD seçimleri için getirdiği siyasi reklam yasağını hafta sonuna kadar uzatacak.

Bir önceki başkanlık seçimleri sırasında yanlış bilgilerin yaygınlaşmasına tepki olarak, teknoloji firmaları bu yıl incelemelerini artırıyor. Meta, kısıtlama süresi boyunca yeni siyasi reklamlara izin vermeyecek. Bununla birlikte, yasağın uygulanmasından önce en az bir gösterimle daha önce sunulan reklamlar, kısıtlı düzenleme seçenekleriyle de olsa yayınlanmaya devam edecek.

Meta, seçimin son döneminde siyasi reklamlarda ortaya atılan yeni iddialara etkili bir şekilde itiraz etmek için yeterli zaman olmayabileceğini ileri sürerek önceki yıllardaki politikasını sürdürüyor. Geçen yıl Meta, siyasi kampanyaların ve diğer düzenlenmiş sektörlerdeki reklam verenlerin yeni üretici yapay zekâ reklamcılık ürünlerini kullanmasını yasaklamıştı.