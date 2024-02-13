ABD Senatosu tartışmalı paketi onayladı: 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım

ABD Senatosu, uzun tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için paketin Temsilciler Meclisinde de onaylanması gerekiyor.

Toplam değeri 95,3 milyar dolar olan paket, Ukrayna'ya 60 milyar, İsrail'e 14,1 milyar, Gazze, Batı Şeria ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım için 9,2 milyar ve Hint-Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine 4,8 milyar dolar yardım yapılmasını öngörülüyor.

Paket bütçesi ayrıca, sentetik uyuşturucu fentanil ile mücadelede de kullanılacak.

ABD Senatosunun gündemine 8 Şubat'taki oylamayla alınan paket, Cumhuriyetçilerin geciktirme çabalarıyla karşılaşmıştı.