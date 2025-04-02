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ABD senatosunda en uzun konuşma rekoru! Demokrat Booker 25 saat kürsüden inmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrat senatör, Cory Booker ilginç bir rekora imza attı. Senatör, 25 saatten fazla konuşarak en uzun konuşma rekorunu elde etti.

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ABD senatosunda en uzun konuşma rekoru! Demokrat Booker 25 saat kürsüden inmedi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını protesto eden Demokrat Senatör Cory Booker, Genel Kurul kürsüsündeki 25 saati geçen konuşmasıyla "Senatodaki en uzun konuşma" rekoruna imza attı.

25 saat boyunca Trump'ı eleştirdi

ABD Senatosu Genel Kurulunda yerel saatle pazartesi 19.00'da başladığı konuşmasını 25 saat 4 dakika sonra tamamlayan Demokrat Senatör Booker, ülkede gündem oldu.

ABD medyasının da canlı yayınladığı konuşmasında uzun uzun Trump yönetiminin bütçe kesintilerini, federal yönetimdeki işten çıkarmaları, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yönetimindeki bütçe daraltma operasyonlarını eleştiren Booker, bir rekora imza attı.

Pazartesi akşam saatlerinden salı akşam saatlerine dek sürdü

Konuşmasının başında, "Fiziksel olarak gücüm yettiği sürece Birleşik Devletler Senatosunun normal işlerini aksatmak niyetiyle ayağa kalkıyorum. Bu gece ayağa kalkıyorum çünkü ülkemizin bir kriz içinde olduğuna inanıyorum." diyen Booker, gece boyunca sürdürdüğü konuşmasına salı akşam saatlerine kadar devam etti.

Booker, Sosyal Güvenlik, Medicaid ve göçmenlik de dahil olmak üzere ülke gündemindeki temel konuların tamamına temas eden açıklamalar yaptı.

Senato tarihinin en uzun konuşması oldu

Herhangi bir yasa çalışmasını engellemediği veya bir yasağı ihlal etmediği için konuşmasının önünde herhangi bir engel bulunmayan Booker, Senato Genel Kurulu ara vermeyip dağılmasın diye kürsüden hiç ayrılmadı.

25 saat 4 dakika süren konuşması "Senato tarihinin en uzun konuşması" olarak kayıtlara geçerken, Booker, amacının Trump'ın "yanlış politikalarına" dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Bugüne kadar yapılan en uzun konuşma 1957 yılında yapılmıştı

ABD Senatosunda bugüne kadarki en uzun konuşma, 2003 yılında ölen Senatör Strom Thurmond'un, 1957 yılında Medeni Haklar Yasasına karşı çıkmak için 24 saat 18 dakikalık konuşması olarak kayıtlara geçmişti.

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