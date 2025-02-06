ABD Senatosu'ndan Trump'ın adayı Turner'a onay

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığına aday gösterdiği Scott Turner'ı onayladı.

Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Turner'ın adaylığı, 44 "hayır" oyuna karşı 55 "evet" oyu aldı.

Böylece Scott Turner, ABD'nin yeni İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı oldu.

Turner, ocaktaki onay oturumunda, vatandaşların ve ailelerin "başlarını sokacakları ve ev diyebilecekleri bir çatıya sahip olmaları" için ABD'nin konuta ihtiyacı olduğunu dile getirmiş ve ülkedeki evsizlere dikkati çekmişti.