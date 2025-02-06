  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Senatosu'ndan Trump'ın adayı Turner'a onay
Takip Et

ABD Senatosu'ndan Trump'ın adayı Turner'a onay

ABD Senatosu, 55'e karşı 44 oyla Scott Turner'ı İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı olarak onayladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Senatosu'ndan Trump'ın adayı Turner'a onay
Takip Et

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığına aday gösterdiği Scott Turner'ı onayladı.

Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Turner'ın adaylığı, 44 "hayır" oyuna karşı 55 "evet" oyu aldı.

Böylece Scott Turner, ABD'nin yeni İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı oldu.

Turner, ocaktaki onay oturumunda, vatandaşların ve ailelerin "başlarını sokacakları ve ev diyebilecekleri bir çatıya sahip olmaları" için ABD'nin konuta ihtiyacı olduğunu dile getirmiş ve ülkedeki evsizlere dikkati çekmişti.

Fed, 2025 stres testi senaryolarını açıkladı: Bankalar ciddi resesyona karşı test edilecekFed, 2025 stres testi senaryolarını açıkladı: Bankalar ciddi resesyona karşı test edilecekKüresel Ekonomi

 

New York borsası günü yükselişle kapattıNew York borsası günü yükselişle kapattıBorsa Haberleri

 

Dünya
Trump'tan trans sporculara yasak kararnamesi
Trump'tan trans sporculara yasak kararnamesi
USPS'den Çin hamlesi: Yeniden kabul edilecek
USPS'den Çin hamlesi: Yeniden kabul edilecek
Ukrayna'dan İngiltere'ye çağrı: Savunma sanayimize yatırım yapın
Ukrayna'dan İngiltere'ye çağrı: Savunma sanayimize yatırım yapın
İran'dan OPEC üyelerine ABD yaptırımlarına karşı ortak hareket etme çağrısı
İran'dan OPEC üyelerine ABD yaptırımlarına karşı ortak hareket etme çağrısı
ABD, İran’la masaya oturmaya hazır! Trump, nükleer anlaşmaya açık olduğu sinyalini verdi
ABD, İran’la masaya oturmaya hazır! Trump, nükleer anlaşmaya açık olduğu sinyalini verdi
Kremlin'den Zelenskiy'nin müzakere açıklamasına yanıt: Boş sözlerden ibaret
Kremlin'den Zelenskiy'nin müzakere açıklamasına yanıt: Boş sözlerden ibaret