ABD, Suriye yönetimiyle normalleşme için ön koşullarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey Orta Doğu sorumlusu Lenderking, ABD-Arap İlişkileri Ulusal Konseyince (NCUSAR) düzenlenen seminerde, ABD'nin yaptırımların hafifletilmesi için taleplerini açıkladı.

"Güven inşa edebileceğimiz bir fırsat arıyoruz"

Yaptırımların sürdüğünü ancak "Şam'daki geçici yönetimin değişim göstermesi durumunda" esneklik sağlanabileceğini kaydeden Lenderking, "Güven inşa edebileceğimiz bir fırsat arıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bunlar bir gecede düzeltilebilecek şeyler değil." diyen Lenderking, ABD'nin bu kişilerle etkileşime geçme ve onları anlama konusunda istekli olduğunu söyledi.

İran ve Hizbullah vurgusu

Tim Lenderking, gazeteci Austin Tice dahil Suriye'deki hapishanelerde gözaltına alınan ya da kaybolan ABD vatandaşları hakkında güvenilir bilgiler sağlanmasının, ABD'nin temel beklentileri arasında olduğuna işaret etti.

19 Ocak'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Tice'ın ailesinin kabul etmesinden "memnuniyet duyduklarını" aktaran Lenderking, kayıp ABD'lilerin "kaderlerinin açıklığa kavuşturulması" gerektiğini vurguladı.

Lenderking, İran ve Hizbullah'ın Suriye topraklarında "yeniden yer edinmesini engelleme" konusunda "istekli ve kararlı" olduklarının altını çizerek ABD'nin bu konuda garantiler istediğini belirtti.

Şam yönetimine DEAŞ dahil terörizmle mücadele çabalarını sürdürmesi çağrısı yapan Lenderking, martta Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan ve Suriye topraklarının birliğini vurgulayan anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Tim​​​​​​​ Lenderking, "Bu anlaşmaların uygulanmasının zorluklarla dolu olduğunu kabul ediyoruz ancak taraflar DEAŞ ve diğer terör gruplarının Suriye'de bir daha asla yeniden ortaya çıkamayacağından emin olacak bir çözüme varmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm kimyasal silahların imha edilmesi ve komşu devletlere karşı saldırmazlık ilkelerinin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Lenderking, savaş dönemi ile martta Lazkiye'de "işlenen acımasız eylemlerin hesabının sorulmasını" istedi.

"Suriye'nin ikinci bir şansa sahip olmasını istiyoruz"

"Yabancı savaşçıların" Suriye merkezi hükümet ve güvenlik pozisyonlarından ihraç edilmesini talep eden Tim Lenderking, söz konusu alanlarda ilerleme kaydedilmesi durumunda Washington'ın yeniden angajmana açık olduğunu bildirdi.

Lenderking, "(Şam yönetimi) Geçici otorite, dile getirdiğim doğrultuda kanıtlanabilir adımlar attığı takdirde yaptırımların hafifletilmesini değerlendireceğiz. Suriye'nin ikinci bir şansa sahip olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.