ABD tarihinin en büyük yangını! Dünyaca ünlü isimlerin malikanesi küle döndü

ABD’nin Los Angeles kentindeki yangınlar henüz kontrol altına alınamazken; hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Şehrin yönetim kurulundan seçilmiş başkan Donald Trump'a bölgeyi ziyaret etmesi ve destek olması için çağrı yapıldı.

Alevler nedeniyle 10 binden fazla yapı tahrip olurken, çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.

Los Angeles şehrinde çıkan şiddetli orman yangınları, bölgede büyük bir tahribata yol açtı. Hollywood'un ünlü isimlerinin bazıları evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Birçok yıldızın malikanesi küle döndü

BBC'nin haberine göre, Jeff Bridges ve Mel Gibson, Los Angeles bölgesinde çıkan orman yangınlarında evlerini kaybeden ünlüler arasında.

Crazy Heart filmiyle Oscar kazanan ve The Old Man dizisinde rol alan Jeff Bridges, ebeveynlerinden miras kalan Malibu'daki evini kaybetti.

"Eve vardığımda, ev artık orada değildi"

Oscar ödüllü film yıldızı Mel Gibson, Malibu'daki evinin "tamamen yandığını" açıkladı.

Gibson yaşadığı kayıpla ilgili "Açıkçası, çok yıkıcı bir olay ve bir o kadar da duygusal. Uzun zamandır orada yaşıyorsun ve tüm eşyalarım oradaydı... Eve vardığımda, ev artık orada değildi" ifadelerini kullandı.

Kuzuların Sessizliği, Thor ve One Life filmleriyle tanınan iki Oscar ödüllü aktör Sir Anthony Hopkins ve eşi, Hollywood Reporter'a yaptıkları açıklamada Pacific Palisades yangınında iki evini kaybettiklerini belirtti.

Hopkins, Instagram'da paylaştığı bir mesajda, "Yanımızda götürdüğümüz tek şey verdiğimiz sevgidir" dedi.

Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Milo Ventimiglia evlerini kaybeden diğer ünlüler arasında. The View'un eski sunucularından Rosie O'Donnell da Malibu'daki sahil evini kaybettiğini söyledi.

En kötü yıkımlardan biri Pacific Palisades bölgesinde

En kötü yıkımlardan biri, yüzlerce evin küle döndüğü Pacific Palisades bölgesinde yaşandı. Oyuncu Billy Crystal, yaptığı açıklamada, kendisi ve eşi Janice'in 1979'dan beri yaşadıkları evlerini kaybetmenin "kalplerini kırdığını" söyledi.

Nobody Wants This dizisinde rol alan Adam Brody ve Gossip Girl yıldızı eşi Leighton Meester'a ait olduğu bildirilen bir ev de küle döndü.

Jurassic World oyuncusu Daniella Pineda da evini kaybetti ve yangın çıktığında sadece köpeği ve dizüstü bilgisayarıyla birlikte kaçtığını söyledi.