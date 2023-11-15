ABD, Türkiye'yi işaret etti: Hamas'la ilişkili ülkeler rehineler için devreye girmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'a, günlük basın brifinginde bir gazeteci, bazı kongre üyelerinin ekim ayı sonunda Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Hamas konusunda Türkiye’ye baskı yapmasını isteyen bir mektup gönderdiğini hatırlatarak, “Türkiye gibi bir NATO üyesinin, tam şu anda önemli bir müttefik İsrail’e saldıran bir terör örgütünü desteklemeyeceğini temin etmek için herhangi bir adım attınız mı?” diye sordu.

Türkiye’nin Hamas’a desteğine karşı ABD Kongresi’nden Blinken’a mektup

Miller soruya yanıtında, iki noktaya dikkat çekmek istediğini belirterek, bunlardan birincisini, “7 Ekim’den sonra Hamas’la ilişkilerin artık eskisi gibi olamayacağı şeklindeki duruşumuzu çok net ortaya koymuştuk” ifadesiyle dile getirdi.

Hamas’la diyaloglarını ya da ilişkilerini devam ettiren başka ülkelerin de olduğuna değinen Miller, “ABD’nin duruşunu net ortaya koyduk; ileriki dönemde (Hamas’la ilişkiler) eskisi gibi olmamalı” dedi.

Miller bununla birlikte, Hamas’ın ABD ve İsrail dahil başka ülkelerin vatandaşlarını rehin tutmaya devam ettiğini hatırlatarak, “Hamas’la ilişkileri olan ülkelerin şimdi bu ilişkilerini rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için kullanmaları faydalı olur. Tıpkı Refah Sınır Kapısı’nın tekrar açılması için bu ilişkilerin kullanılmasının faydalı olması gibi, ki insani yardımların akması ve Amerikan vatandaşlarını ve diğerlerinin bölgeden ayrılabilmesi için bunu yapmıştık” dedi.

Miller, “Ancak uzun vadeli duruşumuz çok net: (Hamas’la ilişkilerde) 7 Ekim’den önceki günlere geri dönüş olamaz” ifadesini kullandı.