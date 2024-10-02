ABD'de 1 milyon dönümden fazla alan kül oldu

California Orman ve Yangın Koruma Departmanından yapılan açıklamada, eyaletin güneyinde devam eden yangınların henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, yangınlardan dolayı 1 milyon dönümden fazla alanın kül olduğu aktarıldı.

Artan sıcaklıkların, yangının kontrol altına alınması hususunda itfaiye ekiplerine zorluk çıkardığı ifade edilen açıklamada, "Kuru bitki örtüsü, dik yamaçlar ve rüzgar, yangının hızla yayılması için koşullar oluşturdu." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan eyaletin kuzey kesimindeki sıcak rüzgarlardan dolayı yüksek riskli bölgelerde yangın olasılığını azaltmak için elektrik kesintisine gidildi.

Ayrıca, eyaletin güneyindeki bazı topluluklar için alınan tahliye kararı genişletildi.