ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kaliforniya'ya bağlı Humbot bölgesinde meydana gelen deprem National Weather Service (NWS) tarafından bir tsunami uyarısı yapıldı.

İlk olarak 6.6'lık bir deprem olarak bildirilen depremin büyüklüğü daha sonra USGS tarafından güncellenerek 7.0 olarak açıklandı.