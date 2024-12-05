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ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde deprem oldu. Kaliforniye ve Oregon için tsunami uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
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Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Kaliforniya'ya bağlı Humbot bölgesinde meydana gelen deprem National Weather Service (NWS) tarafından bir tsunami uyarısı yapıldı.

İlk olarak 6.6'lık bir deprem olarak bildirilen depremin büyüklüğü daha sonra USGS tarafından güncellenerek 7.0 olarak açıklandı.

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