Özel'den asgari ücret açıklaması: CHP hazırlığını yaptı, kanun teklifini verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Bilecik Belediyesinin 9 kez sandıktan sosyal demokratların çıktığı bir belediye olduğunu söyledi.

"Bugün burası Türkiye'de açılan 72'nci kent lokantası"

İyi örnekleri çoğaltıp yaydıklarını, Bilecik'te kent lokantası açtıklarını dile getiren Özel, sözlerini "Kent lokantasının ilkini Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da açtı ama biz iyi hizmetleri yaygınlaştırıyoruz. Bugün burası Türkiye'de açılan 72'nci kent lokantası. 4 kap sıcak yemeğin, 4 çeşit yemeğin 70 liraya verileceği ayrıca hızla yaygınlaştırdığımız askıda yemek uygulamasıyla yoksulların da gelip ücretsiz yemek yiyebileceği, sizlerin onlar alabilsin diye askıya yemek asabileceğiniz, ayrıca örneğin büyüklerimizin Allah gecinden versin, vefatlarında, seneyidevriyelerinde ya da bir dileğimiz yerine geldiğinde gönlümüzden geçen bir yoksulu doyurmak, taziye yemekleri vermekle ilgili de kent lokantalarımız her zaman hizmetinizde olacak. Örneğin 250 kişiye bir hayır yemeği vermek isteyen o yemeği bir yerde kendi evinin önünde dağıttığında eş dost, akraba, komşu yiyor Allah kabul etsin ama zaten o insanların karnı bir şekilde doyuyor. Alım gücü olan insanlara hayır yemeği dağıtmak yerine bu kent lokantalarına gelip '250 yoksula benden bedava yemek dağıt' demek kadar önemli bir dayanışma, kıymetli bir sevap yok. Buna bütün Bilecik'i davet ediyorum." diyerek sürdürdü.

Özel, açılışını yapacakları taziye evinin de önemine değinerek, "Kentler büyüyor. Dışarıdan göç alıyor. Dışarıdan gelen yeni yerleşimciler kendi bulundukları yerin kültürüyle bir taziye evi kültürünü Bilecik'te arıyorlardı, bu ihtiyaç tespit edildi ve seçim sırasında taahhüt edildi. Şimdi bunu tüm Bileciklilerin hizmetine sunan ve bu güzel hizmeti burada açacak olan Melek Mızrak Subaşı'ya, ekibine bu güzel yatırımlara katkı sağlayan belediye meclis grubumuza diğer partilerin belediye meclis üyelerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özgür Özel, Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'nın 8 aylık görevi sürecinde yerine getirdiği çalışmaları aktardı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde millet devletini sever"

Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözlerine atıfta bulunan Özel, "Bugünlerde 'Devletin menfaatleri bu yöndedir. Bir devlet aklı vardır. Devlet şuna gerek duymaktadır' deyip devleti sanki tek başına davranan bir mekanizma gibi gösteren bir akılla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti'nde millet devletini sever. Çağırdığında askere gider. Gerekirse şehit olur. Vergisini verir ama millet bilir ki esas olan millettir. Milletler devlet kurar. Devletler millet yaratamaz. O yüzden tam da Şeyh Edebali'nin dediği gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bugün devleti kutsayanlar, devleti canlı bir varlık gibi gösterenler, 'Onun kendi aklı var, siz bilmezsiniz' diyenlere esas bu milletin aklını önemsemeyi, ferasetini dikkate almayı, bu milletin vicdanını görmeyi, sesine kulak vermeyi çok önemsiyoruz." dedi.

"Paranın satın alma gücü çay simit hesabıyla Bilecik'te yarı yarıya gerilemiş durumda"

Özel, 2003 öncesi asgari ücretle 7 çeyrek altın alındığını, bugün asgari ücretle 3 çeyrek altın alınabildiğini belirtti.

Bilecik'te yılbaşında 8 lira olan simidin fiyatının 12 liraya, bir bardak çayın 5 liradan 10 liraya çıktığını anlatan Özel, "Asgari ücretli Bilecik'te bu sene o asgari ücretiyle 1300 tane çay simit alıyormuş, şu anda 770'e düşmüş. 1300'ün neredeyse yarısı. Paranın satın alma gücü çay simit hesabıyla Bilecik'te yarı yarıya gerilemiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

"1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz"

Asgari ücretin 30 bin liraya çıkarılmasını önerdiklerini anımsatan Özel, "Ayrıca bunu önerirken 30 bin liralık asgari ücret devletin sosyal güvenlik priminde de büyük bir artışa sebebiyet veriyor. Bu artışın bir kısmını küçük esnafa döndürmek zorundayız. Çünkü yanında bir kişi çalıştıran berber veya iki kişi çalıştıran eczacı, üç garson, bir bulaşıkçı, bir aşçı çalıştıran esnaf lokantasının 30 bin lira asgari ücret verecek mecali yoktur. Çünkü asgari ücret alan için düşüktür, veren için çok yüksektir. Bunun için CHP hazırlığını yaptı. Kanun teklifini verdi. 1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Özgür Özel konuşmasının ardından toplu açılış ve temel atma kapsamında beraberindekilerle butona bastı. Daha sonra kent lokantasının açılışını yapan Özel, vatandaşlara yemek ikram etti.

Programda, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve partililer hazır bulundu.

Ayrıca Özel, Türk Kadınlar Birliği tarafından 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Törende, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman ve Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi Başkanı Ayla Ercan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.