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ABD'de ambulans uçak kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

ABD'nin Philadelphia şehrinde ambulans uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

İHA
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ABD'de ambulans uçak kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
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ABD’nin Philadelphia şehrinde yaşanan uçak kazasında bilanço artıyor.

Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, Learjet 55 tipi ambulans uçak düştüğü sırada yerde bulunan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada can kaybının 7’ye yükseldiğini belirtti.

Parker, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden kişinin kaza yerindeki bir araçta olduğunu söyledi. Parker, "Şu ana kadar 19 yaralı olduğunu tespit ettik" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konsolosluk yetkililerinden uçakta bulunan ve düştüğünde ölen 6 Meksika vatandaşının ailelerine destek olmalarını istediğini söyledi.

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