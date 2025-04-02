ABD’de güvenlik açığı krizi! Yetkililerin Gmail’den görüştüğü iddiası tartışma yarattı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin hükümet işlerini Gmail hesaplarından görüştüğü iddiası güvenlik açığı krizi yarattı.

Gmail hesaplarından hassas bilgilerin paylaşıldığı iddiası

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz dahil Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yetkililerinin hükümet işlerini ve hassas bilgileri Gmail hesapları üzerinden görüştüğü belirtiliyor.

ABD basını güvenlik açığını yazdı

Washington Post'un (WP) elde ettiği e-postalar ve 3 yetkiliyle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberine göre, Waltz dahil Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) üyeleri, hükümet işlerini Gmail hesapları üzerinden yürüttü.

Silah sistemlerini içeren teknik bilgiler verildi

İncelenen e-posta yazışmalarına göre, Waltz'un üst düzey yardımcılarından biri, başka kurumdaki meslektaşlarıyla "askeri pozisyonlar ve devam eden çatışmalarla ilgili silah sistemlerini içeren son derece teknik meseleler" için bu ticari e-posta hizmetini kullandı.

Söz konusu yazışmalardan elde edilen başlıklar, bu yetkilinin Gmail hesabını kullandığını, diğer kurumdaki meslektaşlarının ise devlet tarafından verilen hesapları kullandığını gösteriyor.

Yetkililer, Waltz'un Gmail hesabına, programı ve diğer çalışma belgeleri gibi da az hassas bilgiler gönderildiğini söyledi.

Kişisel e-posta kullanımı riskli

NSC Sözcüsü Brian Hughes, WP'ye yaptığı açıklamada, Waltz'ın, kişisel e-postasını tarif edildiği şekilde kullandığına dair bir kanıt görmediğini belirtti.

Hughes, Waltz'un "eski bağlantılarının" kendisine işle ilgili materyali e-postayla göndermesi durumunda, resmi yazışmaların arşivlenmesini gerektiren federal kayıt yasalarına uyumu sağlamak için hükümetin kendisine tahsis ettiği e-posta adresini "bilgi" kısmına eklediğinden emin olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Waltz gizli bilgileri açık bir hesaptan göndermedi ve göndermezdi." dedi.

Uzmanlar, yabancı istihbarat servislerinin ulusal güvenlik danışmanı gibi üst düzey hükümet yetkililerinin iletişimlerine ve programlarına verdikleri yüksek değer göz önüne alındığında, gizlilik barındırmayan materyaller için bile kişisel e-posta kullanımının riskli olduğunu vurguluyor.

Gizlilik koruması uyarısı yapıldı

Electronic Frontier Foundation Siber Güvenlik Direktörü Eva Galperin, "GPG (gizlilik koruması) kullanmadığınız sürece, e-posta uçtan uca şifrelenmez ve bir mesajın içeriği Google'ın e-posta sunucuları da dahil olmak üzere birçok noktada ele geçirilebilir ve okunabilir." ifadesini kullandı.

Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, önce ulusal güvenlik yetkililerinin bulunduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in grupta Yemen'e düzenlenecek saldırıların detaylarını paylaştığını açıklamıştı.

Goldberg, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi, Goldberg'ün hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştiriyor.