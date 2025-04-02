Rusya'dan kritik hamle! Putin, en büyük askere alım talimatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askere alım talimatını verdi. 2025 bahar celbinde yaşları 18 -30 arasında değişen 160 bin kadar erkeği orduya çağırdı. Bu, asker sayısını artırmaya hazırlanan ülkede 2011'den bu yana en büyük askeri alım olacak.

Rusya'da askeri hamle

Putin birkaç ay önce Rusya'nın genel asker sayısını 2,39 milyona, aktif personel sayısını ise 1,5 milyona çıkarması gerektiğini söylemişti. Bu durum asker sayısının önümüzdeki üç yıl içinde 180 bin kişi daha artması anlamına geliyor.

Ukrayna'ya gönderilmeyecek

BBC'nin haberine göre, Koramiral Vlatimir Tsimliyanski, orduya zorunlu askerlik kapsamında yeni alınacak personelin, Ukrayna'daki çarpışma alanlarına gönderilmeyeceğini söyledi.

Fakat daha önce zorunlu askerlikle silah altına alınanların Rusya'nın sınır bölgelerindeki çatışmalarda öldükleri ve Ukrayna Savaşı'nın ilk aylarında cepheye gönderildikleri haberleri gelmişti.