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Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 133'ün üzerine çıktı

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan ve yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki eyaletlerde ölü sayısının 133'ü aştığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 133'ün üzerine çıktı
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Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın bölgedeki olumsuz etkileri devam ediyor.

Yetkililer, kasırganın getirdiği şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde en az 133 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kasırganın yol açtığı felaketler nedeniyle 1000'den fazla kişi sığınaklarda kalıyor

Diğer yandan, İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan (FEMA) yetkililer de Helene Kasırgası'nın yol açtığı felaketler nedeniyle 1000'den fazla kişinin sığınaklarda kaldığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kasırgadan etkilenen bölgeleri bu hafta ziyaret etmesi bekleniyor.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

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