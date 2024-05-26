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ABD’de hortum 7 can aldı

ABD’nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde meydana gelen çok sayıda hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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ABD’de hortum 7 can aldı
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Texas'ta beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağdı, yağış nedeniyle bina ve araçlar hasar gürdü. Texas’ın Oklahama sınırında meydana gelen hortumda 5 kişinin hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden üçünün aynı aileden olduğu ifade edilirken, Texas’ın Denton kentinde yaralılar olduğu ve helikopterlerle hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Arkansas’ta 2 ölü

Arkansas eyaletinde de etkili hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden birinin 26 yaşında olduğu ve cansız bedeninin hasar gören evinin dışında bulunduğu aktarıldı.

Hortum düğünü vurdu

Hortum nedeniyle Oklahama’da da hasar meydana gelirken, hortum meydana geldiği sırada bir düğüne katılanlardan bazıları yaralandı. Kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı.