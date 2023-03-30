ABD'de iki askeri helikopter düştü

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kentucky eyaletine bağlı Trigg County'de 101. Hava İndirme Tümeni’ne ait iki Blackhawk helikopterinin eğitim görevi sırasında yerel saatle 22.00’de düştüğü duyuruldu. Mürettebat üyelerinin durumunun henüz bilinmediği aktarıldı. Kentucky Valisi Andy Beshear ise sosyal medya paylaşımında, can kaybı olabileceğini, Kentucky Eyalet Polisi ile eyalet acil durum biriminin kazaya müdahale ettiğini belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.