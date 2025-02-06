ABD'de Kongre üyeleri, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinden Demokrat Josh Gottheimer ve Cumhuriyetçi Darin LaHood, DeepSeek'e ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle adım attı.

Gottheimer'ın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, yapay zeka modelinin hassas verileri paylaştığına ilişkin bulguların ortaya çıktığı ifade edildi.

Gottheimer ve LaHood'un hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımının yasaklanması amacıyla yasa tasarısı hazırladığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gottheimer, "Yanlış ellere geçerse bu veriler, muhalif olarak bilinen Çin Komünist Partisi (ÇKP) için büyük bir kazanç olacaktır." görüşünü paylaştı.

ÇKP'nin hükümete ait cihazlara sızmasına ve ulusal güvenliği tehlikeye atmasına izin veremeyeceklerini belirten Gottheimer, "DeepSeek'in ABD vatandaşlarının hassas verilerinin çalınması için kullanıldığına ilişkin rahatsız edici kanıtlarımız var." ifadesini kullandı.

Gottheimer, "Çin'in yöntemlerini daha önce TikTok ile görmüştük. Bunun tekrarına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Gottheimer, yasa tasarısına ilişkin, "Bu, düşmanlarımızın hükümetimizden veri almasını hemen engellemek için atmamız gereken en bariz adımlardan biri olmalıdır." açıklamasında bulundu.

Kanadalı siber güvenlik şirketi Feroot Security, yapay zeka şirketi DeepSeek'in internet sitesindeki giriş sisteminde kullanıcılara ait bazı bilgileri Çin'in telekom şirketi China Mobile'a iletebilecek bilgisayar kodlarını tespit ettiklerini duyurmuştu.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.