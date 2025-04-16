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ABD'de lisede silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

ABD'nin Texas eyaletinde bir lisede silahlı saldırı vakası gerçekleşti. Düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaranırken olayla ilgili incelemenin devam ettiği duyuruldu.

Haber Merkezi
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ABD'de lisede silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var
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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı. Olayın ardından saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüpheli gözaltına alındı.

4 öğrenci yaralandı

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, dün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda 4 öğrenci yaralandı. Bunlardan 3'ü ateşli silah nedeniyle yaralanırken, öğrencilerin yaşlarının 15 ila 18 arasında olduğu bildirildi. Dallas İtfaiye-Kurtarma ekipleri, yaralanmaların hafif ile orta derecede ciddi olduğu bilgisini paylaştı. Saldırının ardından okul çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, olayın sebebi ve saldırganın kimliğiyle ilgili soruşturma sürüyor. Resmi bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

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