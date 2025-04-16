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Atatürk’e hakaret eden Opet çalışanı kovuldu! Şirketten net açıklama geldi

Sosyal medyada Atatürk’e hakaret içeren video ile gündeme gelen kişinin Opet’te çalıştığı belirlendi. Şirket, ilgili kişinin iş sözleşmesinin feshedildiğini duyurarak, Atatürk ilke ve değerlerine olan bağlılıklarını vurgulayan bir açıklama paylaştı.

Haber Merkezi
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Atatürk’e hakaret eden Opet çalışanı kovuldu! Şirketten net açıklama geldi
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Bugün sosyal medyada hızla yayılan bir video, Türkiye genelinde büyük tepki topladı. Söz konusu görüntülerde, bir akaryakıt istasyonu çalışanının Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği anlar yer aldı. Yapılan incelemelerde, videodaki kişinin Opet bayilerinden birinde görev yaptığı belirlendi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından güçlü bir şekilde kınandı

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video, toplumun geniş kesimlerinden sert tepkilere neden oldu. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e yönelik ağır hakaretler, sosyal medya kullanıcıları ve sivil toplum kuruluşları tarafından güçlü bir şekilde kınandı.

Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Opet Petrolcülük A.Ş. bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü daima saygı ve minnetle anıyoruz. Görüntülerde yer alan şahsın iş akdi derhal feshedilmiştir” denildi.

Opet'ten açıklama: Atatürk ilkelerine bağlıyız

Opet, kamuoyuna duyurduğu açıklamasında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığını vurgulayarak, “Kurumsal kimliğimiz ve değerlerimiz doğrultusunda, bu tür davranışlara asla müsamaha göstermeyiz” ifadelerine yer verdi. Sosyal medya kullanıcıları ve hukukçular, şahıs hakkında hakaret ve nefret suçu kapsamında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu. Konuyla ilgili adli sürecin başlayıp başlamadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

 

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