  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de sivrisinekten virüs kapan kişi hayatını kaybetti
Takip Et

ABD'de sivrisinekten virüs kapan kişi hayatını kaybetti

ABD'de, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü kapan 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de sivrisinekten virüs kapan kişi hayatını kaybetti
Takip Et

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsü kapan 1 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından (DHHS) dün yapılan yazılı açıklamada, ağır merkezi sinir sistemi semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve doğu at ensefaliti virüsü testi pozitif çıkan hastanın öldüğü duyuruldu.

Sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsü vakasının en son 2014 yılında gözlemlendiğini bildiren DHHS, Massachusetts ve Vermont eyaletlerindeki birer kişide daha doğu at ensefaliti virüsüne rastlandığını açıkladı.

Massachusetts eyaleti yetkilileri, hastalıkla mücadele kapsamında Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirmişti.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etmişti.

Doğu at ensefaliti

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

 

Kahverengi kokarcaya karşı yüz binlerce samuray arısı doğaya salınacakKahverengi kokarcaya karşı yüz binlerce samuray arısı doğaya salınacakGündem

 

Dünya
Gazze'de can kaybı 40 bin 534'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 40 bin 534'e yükseldi
Pentagon: Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisi petrol sızdırıyor olabilir
Pentagon: Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisi petrol sızdırıyor olabilir
Seçilirse Trump'ın dünya ticareti için yıkıcı adımı: Ek gümrük vergileri
Seçilirse Trump'ın dünya ticareti için yıkıcı adımı: Ek gümrük vergileri
Meksika, ABD ve Kanada büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı
Meksika, ABD ve Kanada büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı
İran'da tarihi atama: Devrim sonrası bir ilk!
İran'da tarihi atama: Devrim sonrası bir ilk!
Trump, rakibi Harris ile 10 Eylül'de canlı yayına katılacak
Trump, rakibi Harris ile 10 Eylül'de canlı yayına katılacak