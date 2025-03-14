  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı: Yolcular tahliye edildi
Takip Et

ABD'de yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı: Yolcular tahliye edildi

ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı: Yolcular tahliye edildi
Takip Et

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının aniden alev alması endişeye yol açtı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.

Dünya
Hapishanede açlık grevine başlamıştı! Castillo, hastaneye kaldırıldı
Hapishanede açlık grevine başlamıştı! Castillo, hastaneye kaldırıldı
Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Onaylamaya hazırız
Serbest Ticaret Anlaşmasını onaylamaya hazırız
Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Bir Tesla fiyatına iki Çinli araç! Musk hızla kaybediyor
Bir Tesla fiyatına iki Çinli araç! Musk hızla kaybediyor
Avusturya sığınmacıların aile birleşimini durdurma kararı aldı
Avusturya sığınmacıların aile birleşimini durdurma kararı aldı