ABD'den açıklama: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." denildi.
AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu.
Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.
Ne olmuştu?
Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.