ABD'den Hamas’ın mali destekçileriyle ilgili bilgi verene 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 3 Hamas yetkilisi dahil, örgütün mali destekçilerine ilişkin bilgi vereceklere 10 milyon dolara kadar para ödülü vereceklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan paylaşılan açıklamada bu kişilerin adları şu şekilde sıralandı: Abdelbasit Hamza Elhassan Khair, Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb, Walid Mohammed Mustafa Jadallah ve Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah.

Voice of America'nın haberine göre, Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb ve Walid Mohammed Mustafa Jadallah’ın Hamas’ın Türkiye’deki yatırım ağının bir parçası olduğu iddia edildi.

Türkiye’deki Trend GYO adlı şirketin CEO’su Alshawa’nın Hamas’ın çeşitli yatırım portföyü şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirtiliyor.

Jahleb’in Hamas yatırım portföyü sekreteri olduğu ve Hamas’ın kontrolündeki şirketler ve yetkililer için çeşitli faaliyetleri koordine ettiği kaydedildi. Jadallah’ın da çeşitli yatırım portföyü şirketlerinin yönetim kurullarında görev yaptığı belirtildi.

'Hamas’a 20 milyon dolar aktarılmasında rol oynadı'

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında yer alan Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair’in, Hamas’ın Sudan’daki mali destekçisi olduğu ve daha önce Hamas’a 20 milyon doların aktarılmasında rol oynadığı belirtiliyor.

Bu kişinin Hamas için para aklamak ve gelir elde etmek için kullandığı ağın, Sudan’daki Al Rowad Real Estate Development adlı şirketi kapsadığı ve bu şirketin ABD Maliye Bakanlığı’nın yaptırım listesinde olduğu belirtiliyor.

Hamza’nın aynı zamanda Sudan’da El Kaide ve Usame bin Ladin’le bağlantılı şirketlerle mali ilişkileri olduğu da açıklamada yer alan bilgiler arasında.

Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah’ın da İranlı şirket ve kişilerle yakın ilişkileri olan Hamas üyesi olduğu belirtiliyor.

Bu kişinin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları dahil Hamas’a milyonlarca dolar para transferinde rol aldığı belirtiliyor.

Ne tür bilgileri sağlayanlara ödül verilebilir?

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ödül açıklaması, Hamas’ın gelir kaynakları ve mali mekanizmaları; Hamas bağışçıları, Hamas adına işlemlerin yapılmasını sağlayan mali kurumlar ve para değişim merkezleri, Hamas tarafından kontrol edilen şirketler ve yatırımlar, Hamas adına çift kullanımlı teknolojinin elde edilmesinde rol alan paravan şirketler ve Hamas üyelerini kapsayan suç planları konusunda bilgi verilmesini kapsıyor.