  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den kritik Ukrayna kararı: Uzun menzilli silahların Rusya'da kullanımına izin verildi
Takip Et

ABD'den kritik Ukrayna kararı: Uzun menzilli silahların Rusya'da kullanımına izin verildi

ABD yönetimi, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdi. ABD yönetimi bu kararı Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya getirilmesinin ardından aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den kritik Ukrayna kararı: Uzun menzilli silahların Rusya'da kullanımına izin verildi
Takip Et

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi Ukrayna konusunda yeni adım attı.

Buna göre ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarında kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

10 bin Kuzey Kore askeri Ukrayna'ya karşı savaşacak

WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

Dünyaca ünlü doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybettiDünyaca ünlü doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybettiSağlık

 

Dev tekstil fabrikası satışa çıkarıldı! Tek bir teklif bile gelmediDev tekstil fabrikası satışa çıkarıldı! Tek bir teklif bile gelmediEkonomi

 

Dünya
Şi'den Biden'a "aşılmaması gereken dört kırmızı çizgi" vurgusu
Şi'den Biden'a "aşılmaması gereken dört kırmızı çizgi" vurgusu
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail saldırısında öldürüldü
Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail saldırısında öldürüldü
Trump, Enerji Bakanlığı'na Chris Wright'ı aday gösterdi
Trump enerji bakanı olarak Chris Wright'ı seçti
İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi
Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldı
Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldı