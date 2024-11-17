Dünyaca ünlü doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

"Dünyanın Yaşayan En Yaratıcı" 20 çocuk cerrahı arasına giren ve karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Beyin kanaması geçirmişti

84 yaşındaki Kalayoğlu, ağustos ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası bir süredir demans tedavisi görüyordu.

Kalaycıoğlu için cenaze töreninin salı günü İstanbul'da yapılacağı öğrenildi.

1500'ün üzerine nakil yaptı

Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Bakanlıktan mesaj: Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak

Dünyaca ünlü doktor Kalayoğlu'nun vefatının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından başsağlığı mesajı yayınlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan başsağlığı mesajında "Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz. 'Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak." ifadelerine yer verildi.