Dev tekstil fabrikası satışa çıkarıldı! Tek bir teklif bile gelmedi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (TMSF), Güçbirliği Tekstil’e ait, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 75 bin metrekarelik dev tekstil fabrikasını satışa çıkardı. Ancak belirlenen muhammen bedel olan 526 milyon TL’ye rağmen ihaleye hiçbir teklif gelmedi.



İhale Süreci ve İptal Kararı

Kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapılması planlanan ihale, 13 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecekti. Ancak, son başvuru tarihi olan 12 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar hiçbir teklif verilmemesi nedeniyle TMSF, satışı iptal etti.

Egeplast’tan Açıklama Geldi

Fabrikanın TMSF’den önceki sahibi olan Egeplast, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, TMSF’nin ihalenin iptaliyle ilgili kararını şu ifadelerle duyurdu:

“Grup şirketlerimizden Ege Yıldız A.Ş.’nin iştiraklerinden Güçbirliği Holding A.Ş.’nin iştiraki olan Güçbirliği Tekstil A.Ş. ile ilgili olarak; 26.09.2024 tarihinde TMSF’nin internet sitesinde yayımlanan ilan ile Ticari ve İktisadi Bütünlük Satış İhalesi’nin 13.11.2024 tarihinde gerçekleşeceği bilgisi paylaşılmıştı.

Ancak, Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine son başvuru tarihi itibarıyla hiçbir teklif gelmediği gerekçesiyle, TMSF tarafından ihale sürecinin iptaline karar verildiği bildirilmiştir.”