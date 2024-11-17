Özel, önlük giyip pazarda lahana sattı! Asgari ücret talebini yineledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bahçelievler’de Yenibosna Pazaryerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"30 bin TL talebimiz var"

Pazarcıların ve cadde üzerinde satış yapan esnafın taleplerini ve sorunlarını dinleyen CHP lideri Özel, çözüm önerilerini anlattı. Asgari ücretin alım gücünü çeyrek altın üzerinden vatandaşlara anlatan Özgür Özel vatandaşlara, "30 bin TL talebimiz var. Talebimiz 30 bunun altında yokuz" söylemini de hatırlattı.

"Millet alamıyor, her şey pahalı"

Vatandaşlardan sonra esnafa da kulak veren Özel'e yine dert yanıldı. Pazarcı esnafı "Millet alamıyor, her şey pahalı. Geçen seneye göre bayağı düşük işler." Önceki yıllarda ki pazar fiyatlarına yönelik konuşan esnaf "Allah yardım etsin alamıyor kimse" diyerek Özel'e emeklilerin ve dar gelirlilerin zor durumunu aktardı.

Özel önlük taktı, satış yaptı

Bahçelievler Semt Pazarı’nda esnafa ve vatandaşa kulak veren Özgür Özel bir süre sonra tezgahın arkasına geçti. Önlüğü takan Özel lahana sattı. Özel'e hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Özel 'en az 30 bin' demişti

Özel, "Emeğin Türkiye'si Buluşmaları: Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret" çalıştayında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özel, asgari ücretin satın alma gücü 10 bin liraya kadar düştü." Buna rağmen asgari ücreti hak ettiği seviyeye çıkarmamak için çaba harcandığını belirtti. CHP milletvekillerinin bu sorunu dile getirmeye çalıştığını vurgulamıştı.

"Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında biz yokuz"

Özel, "Mecliste bütçe görüşülüyor. Emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye, memura bütçe istiyoruz diyoruz. Ve diyoruz ki sokağa çıkın, Türkiye'nin en kalabalık caddelerinde, pazar yerlerinde, işçi servislerinin emekçileri aldığı ya da bıraktığı yerlerde, fabrikanın girişlerinde, çıkışlarında, bütün örgütümüzle birlikte en basit hesabı hatırlatıyoruz. Türkiye'de şaşmayacak hesap altın hesabıdır. Bu iktidar geldiğinde en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyorken bugün 7,5 çeyrek altın alıyorsa, Erdoğan iktidarının memura aylık maliyeti 7 çeyrek altın kaybıdır. Asgari ücret talebimiz, 17.002 liralık asgari ücretin 30 bin TL olmasını, 2025 yılının ilk 6 ayında, Temmuz'da yeniden zamlanmak üzere 30 bin TL olmasını savunuyoruz ve Türkiye'nin dört bir yanında, işçi servislerinde, fabrika önlerinde, kahvehanelerde, sokaklarda, her yerde şunu haykırıyoruz; asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz" diye konuşmuştu.