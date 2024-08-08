ABD'den Rusya için Türkiye'ye yaptırım uyarısı

ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, Türkiye'yi, Rusya'ya özellikle silah üretiminde kullanılan ABD menşeli elektroniklerin gönderilmemesi konusunda defalarca uyardıklarını ancak henüz çok ciddi karşılık göremediklerini ifade ederek, "Bunu net bir şekilde göremezsek yaptırım uygulamak zorunda kalacağız" dedi. Axelrod Türkiye'nin, Rusya'ya söz konusu ihracatını durdurması için yakın zamanda Ankara ve İstanbul'da yetkililerle bir araya geldiklerini aktararak, bu konuda daha ciddi önlemler alınmasını istediklerini ifade etti.

Axelrod, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "ABD teknolojisinin Rusya'ya yasadışı akışını durdurmamıza yardımcı olması için Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türk yetkililerden ve sanayi tarafından hızlı bir şekilde bu konuda adımlar atıldığını görmemiz gerekiyor, aksi takdirde çeşitli yaptırımlar uygulamaktan başka seçeneğimiz kalmayacak" dedi.

Financial Times'da yer alan habere göre; ABD, AB ve diğer batılı ortaklar, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatmasının ardından kapsamlı yaptırımlar uygulamasına rağmen, Türkiye söz konusu yaptırımları kabul etmedi ve ticareti artırdı. ABD, özellikle Türkiye'nin, işlemciler, hafıza kartları gibi elektroniklerin ihracat kontrollerini ihlal ederek, Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına ulaşmasının önemli bir merkezi haline gelmesinden endişe duyuyor.

Ticari politikası istismar ediliyor

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, geçen yılsonunda Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Türkiye'nin, Rusya'ya gerçekleştirdiği askeri bağlantılı mal ticaretinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Axelrod, Türk hükümetine bu ticaretin iki ülke arasında "acil düzeltilmesi gereken bir sorun" olduğunu söylediğini ve Ankara'yı, "ABD kontrolündeki ürünlerin Rusya'ya aktarılmasına ilişkin bir yasağı kabul etmeye ve uygulamaya" çağırdığını aktardı. Axelrod ayrıca, Moskova'nın ABD ürünlerine erişmek için "Türkiye'nin ticaret politikasını istismar etmeye çalıştığını" da sözlerine ekledi. Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Türk şirketini "yaptırım istesine" eklerken, Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, bu sayının daha da artabileceği konusunda uyardı.