Enflasyon düzeltmesinde erteleme bekleyenlere kötü haber

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Gelir İdaresi Başkanlığı akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak geçici vergi beyanname verme süresinin 27 Ağustos’a uzatıldığını ancak enflasyon düzeltmesinin ertelenmediğini bildirdi.

Mali tabloların enflasyondan arındırılması olarak özetlenebilecek olan enflasyon düzeltmesi özellikle dış kaynak kullanan işletmelerin daha fazla vergi ödemesine yol açacak. Bu yüzden iş dünyası bir süredir enflasyon düzeltmesi uygulamasının en azından geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasını talep ediyordu. İlk aşamada bu talep kabul edilirken, 2024 yılı birinci geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmaması hükme bağlanmıştı.

Bu kararın ardından iş dünyası temsilcileri diğer dönemlerde de düzeltme yapılmaması için kulis yapmıştı.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklama bu tartışmalara son noktayı koyarken, erteleme yönündeki beklentileri de boşa çıkarmış oldu.

Açıklamada, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesinin yapılacağı belirtilirken, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla beyanname verme süresinin 27 Ağustos 2024’e uzatıldığı bildirildi.

Enflasyon düzeltmesi, son 3 yılda enflasyonun yüzde 100’ü aşması ve içinde bulunulan hesap döneminde de yüzde 10’un üzerinde olması durumunda uygulanıyor.

Türkiye’de ilk enflasyon düzeltmesi 2004 yılında uygulanmış, aradan geçen 20 yılda da şartlar oluşmadığı için düzeltme hiç uygulanmamıştı.