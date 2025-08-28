  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den vize planı: Süre sınırı mı geliyor?
Takip Et

ABD'den vize planı: Süre sınırı mı geliyor?

ABD'de Donald Trump yönetimi, başta yabancı öğrenciler olmak üzere bazı vize sahiplerinin ülkede kalabilecekleri süreyi sınırlandırmayı hedefleyen yeni yönetmelik taslağı önerdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den vize planı: Süre sınırı mı geliyor?
Takip Et

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump yönetiminin, ülkedeki vize sahiplerinin ABD'de kalabilecekleri sürenin sınırlandırılmasını öngören bir yönetmelik önerdiği duyuruldu.

Taslağın nihai hale gelmesi durumunda yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcılarının ülkede en fazla 4 yıl kalabileceği belirtilen açıklamada, yabancı basın mensuplarının vize süresinin ise 240 günle sınırlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçmiş yönetimler, uzun zaman boyunca yabancı öğrencilerin ve diğer vize sahiplerinin ABD'de neredeyse süresiz kalmalarına izin verdi" ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun "güvenlik riskleri yarattığı ve ABD vatandaşlarını dezavantajlı duruma düşürdüğü" savunulan açıklamada, yeni düzenlemenin "suistimale son vereceği ve federal hükümet üzerindeki yükü hafifleteceği" ifade edildi.

Söz konusu taslak ilk olarak 2020’de Trump'ın ilk başkanlık döneminde önerilmiş, ancak eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından 2021'de geri çekilmişti.

Dünya
Yunanistan'da mesai sistemi değişiyor: Haftada 4 gün çalışacaklar
Yunanistan'da mesai sistemi değişiyor: Haftada 4 gün çalışacaklar
DSÖ: İsrail’in Gazze müdahalesi korkunç sonuçlar doğurur
DSÖ: İsrail’in Gazze müdahalesi korkunç sonuçlar doğurur
Japonya’da 3. seviye alarm verildi! Şinmoe Yanardağı'nda patlamalar yaşanıyor
Japonya’da 3. seviye alarm verildi! Şinmoe Yanardağı'nda patlamalar yaşanıyor
Meksika, Sinaloa karteli lideri El Mayo’nun servetini ABD’den geri istiyor!
Meksika, Sinaloa karteli lideri El Mayo’nun servetini ABD’den geri istiyor!
İsrail’in Gazze saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi
İsrail’in Gazze saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi
Washington'da nükleer diplomasisi: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile bir araya geldi