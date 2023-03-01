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ABD'deyi sarsan kazada şirket CEO’su ABD Senatosu’na ifade verecek

ABD’nin Ohio eyaletinde kimyasal madde taşıyan trenin raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazayla ilgili, tren şirketi Norfolk Southern CEO'su Alan Shaw ABD Senatosu’na ifade verecek.

Haber Merkezi
İHA
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East Palestine kasabası yakınlarında tehlikeli kimyasal madde taşıyan bir trenin 3 Şubat'ta raydan çıkması ve çevre felaketine yol açmasıy la ilgili trenin sahibi olan Norfolk Southern’nin CEO'su Alan Shaw’ın ABD Senatosu’na ifade vereceği bildirildi.

Herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmeyen kazada, bölge sakinleri potansiyel sağlık riskleri hakkında açıklama talep ediyorlar. Shaw’ın 9 Mart’ta ABD Senatosu’nun Çevre ve Bayındırlık İşleri Komitesi’ne ifade vereceği aktarıldı. Kongredeki diğer komiteler de söz konusu kazayı araştırıyor.

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