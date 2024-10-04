AB'den Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi kararı

Bloomberg’ün haberine göre, Avrupa Birliği Cuma günü Çin'den gelen elektrikli araçlara yüzde 45'e varan ek gümrük vergisi getirilmesi yönünde oy kullandı. Söz konusu hamlenin Pekin ile olan ticaret gerginliğini artırması bekleniyor.

Kimliğinin gizli kalmasını talep eden kaynaklara göre, Avrupa Komisyonu’nun, beş yıl boyunca devam edecek olan vergileri uygulama yetkisine sahip olduğu belirtildi. Bu süreçte bazı ülkeler oylamada çekimser kaldı. Avrupa Birliği’nin aldığı bu karar, Çin'in sanayisini haksız bir şekilde desteklediğini belirleyen bir soruşturmanın ardından ortaya çıktı.

Geçen yıl Çin ile 739 milyar euro (815 milyar dolar) değerinde ticaret yapan AB, vergilerle ilerlemek isteyip istemediği konusunda ikiye bölündü.