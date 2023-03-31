AB'den Mısır'a 40 milyon Euro'luk hibe

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Mısır'da gıda güvenliğini 100 milyon Euro ile destekleme programı çerçevesinde bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Mısır hükümeti ile İtalyan Kalkınma İşbirliği Ajansı arasında imzalanan anlaşmaya göre, AB'nin Mısır'da gıda güvenliği çabalarını geliştirmek için 40 milyon Euro hibe desteğinde bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Ranya el-Meşad, AB ile gıda güvenliğini destekleme programının, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerine karşı Mısır'ın ulusal çabalarını geliştirdiğini vurguladı.