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ABD'nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü (Video)

ABD'nin 5'inci nesil savaş uçağı F-35 yine düştü. Alaska'daki ABD Hava Kuvvetleri üssünde yaşanan kazada, pilot fırlatma koltuğu ile kurtulabildi. Kaza, söz konusu uçakla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Haber Merkezi
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ABD'nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü (Video)
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Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, olayın askeri üssün pistinde meydana geldiğini aktardı.

Yetkili, düşen F-35 savaş uçağının önemli derecede hasar aldığını ve olayın soruşturulduğunu aktardı.

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, pilotun fırlatma koltuğu ile kurtulduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.

Bu, F-35 savaş uçağının ilk kazası değil. Daha önce farklı eyaletlerde mekanik hatalar sebebiyle düşen F-35'lerin hazır olup olmadığı ülkede tartışma konusu.

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