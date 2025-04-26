ABD’nin en cimri milyarderleri: 13 sent için bankaya giden iki isim kim?

Sosyal medyada finansal hesaplamalarıyla ünlü “e507” hesabının hatırlattığı bir haber zenginlerin küçük tutarlar karşısında tutumlarına dikkat çekti.

1990 yılında N.Y. Spy isimli derginin yaptığı bir sosyal deney dikkat çekti. Dergi, ABD’deki 58 zengin kişiye "işlem hatası iadesi" diyerek 1,11 dolarlık çekler yolluyor. Bu kadar ufak tutarı bankaya götürmekle uğraşacak kişilerin hangi zenginler olduğu merak ediliyor. “ABD’nin en ucuz milyarderi kim?” başlıklı haberde de sonuçları yayınlıyor.

Çekleri bozdurmaya gidenler

İlk çekleri 26 kişi tahsil ederken, 58’den 26’ya inen zenginlere bu kez 64 cent değerinde yeni çekler yollanıyor. Onu da tahsil eden 13 kişiye de 13 centlik çekler yollanıyor.

İlk çeki bozduran 26 kişiden 2. çeki kullanmayan bazı isimlerin içinde Woody Allen, Dustin Hoffman, Billy Joel ve John McEnroe bulunuyor.

2. çekleri tahsil eden ama sonuncuyu etmeyen isimler ise Cher, Michael Douglas, Shirley MacLaine ve Kurt Vonnegut oluyor.

Tüm çekleri ise sadece iki kişi tahsil ediyor. Bunlardan biri Adnan Kaşıkçı. Adnan Kaşıkçı, hem aile kökeni Kayseri'ye dayanan Türk asıllı Suudi iş insanı ve sanayici bir kişi. 2017 yılında hayatını kaybeden Kaşıkçı, yaptığı uluslararası silah anlaşmalarıyla Dünyanın En Zengin iş adamları listesine girerken, 1980'lerin başında yaklaşık 4 milyar ABD Doları değerinde net bir malvarlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Suudi gazeteci olan ve Veliaht Prens Selman'ın emriyle 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda suikaste uğradığı bilinen Cemal Kaşıkçı’nın amcası.

Son çeki bozduran ikinci isim ise ABD Başkanı Donald Trump.

Gazete haberi

“Milyarder 13 Sentlik Çeki Bozdurdu” başlıklı Associated Press haberinde ise olay şöyle anlatıldı:

“Donald Trump için işler ne kadar kötü? Şöyle düşünün — kısa süre önce 13 sentlik bir çeki bozdurdu.

Trump ve kendi sorunları olan diğer multimilyoner Adnan Kaşıkçı, Spy dergisinin düzenlediği bir operasyonda dolandırılan 13 zengin ünlüden sadece ikisiydi. Bu operasyon, derginin kapak konusundaki soruya yanıt arıyordu: "Amerika'nın en cimri milyarderi kim?"

Spy, "Ulusal İade Merkezi" adında yasal olarak kurulmuş bir şirket oluşturdu ve bir çek hesabı açtı. Ardından, 58 "tanınmış ve varlıklı Amerikalı"ya 1,11 dolarlık iade çekleri gönderdi.

Yirmi altı kişi — aralarında Kaşıkçı, Trump, Cher, Harry Helmsley, Michael Douglas, Shirley MacLaine ve Kurt Vonnegut'un da bulunduğu — bu çekleri bozdurdu. Woody Allen, Dustin Hoffman, Billy Joel ve John McEnroe gibi isimler ise çekleri bozdurmayanlar arasındaydı.

Son aşamaya 2 isim kaldı

Dergi daha sonra çeki bozduran kişilere geri döndü ve her birine 64 sentlik ikinci bir çek gönderdi; böylece "cimrileri daha da elemek" istediler. Bu çekleri 13 kişi bozdurdu, aralarında Trump ve Kaşıkçı da vardı; böylece unvan için bir yarış başlamış oldu.

Bu 13 kişiye son olarak 13 sentlik üçüncü bir çek gönderildi; yalnızca Trump ve Kaşıkçı bu çeki de bozdurdu. ABD Bölge Mahkemesi'nde Imelda Marcos ile birlikte yargılanan Kaşıkçı, çekini bizzat onayladı.

"Bu tasarruf alışkanlıkları, onları ya parmaklıklar ardında ya da sokakta bulduklarında, sigara ya da peynirli çörek almak için para biriktirmek zorunda kaldıklarında işlerine yarayacak," diye yazdı dergi Temmuz sayısında.

Trump'ın sözcüsü Dan Klores, bu haberle ilgili yorum yapılmayacağını söyledi.

Kaşıkçı ise salı öğleden sonra yorum için hemen ulaşılamadı; çünkü Manhattan'daki dairesinde değildi.”