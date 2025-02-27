ABD'yi sarsan Epstein davasında yeni gelişme! Skandal ile ilgili bazı belgeler açıklanacak

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili uçuş kayıtları ve diğer kritik kayıtlar da dahil olmak üzere, önemli belgelerin bugün açıklanmasının planlandığını bildirdi.

250'den fazla mağdur var

Fox News'e konuşan Bondi, Epstein davasında 250'den fazla mağdur olduğunu belirterek "Kimliklerinin ve kişisel bilgilerinin korunduğundan emin olmalıyız" dedi.

Epstein ile ilgili bazı bilgilerin bugün açıklanmasını umduğunu dile getiren Bondi, açıklanacak bilgiler içerisinde birçok uçuş kaydı ve ismin olacağını aktardı.

Belgelerdeki detaylar 'rahatsız edici'

Bondi, belgelerdeki detayları "rahatsız edici" olarak tanımlarken "Bu adamın bağlantılı olduğu diğer zanlıyla birlikte yaptığı şey, oldukça iğrenç" diye konuştu.

Bondi'nin "diğer zanlı" dediği kişi kim?

Yayınlanacak bilgiler arasında Epstein'ın konutlarından herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsünün dahil edilip edilmeyeceğini teyit etmeyen Bondi, "diğer zanlı" olarak tanımladığı kişinin ismini vermedi.

Jeffrey Epstein olayı nedir?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Trump'ın adı skandala karışmıştı

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.