ABD'yi vuran Helene Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ın üzerine çıktı

Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın etkileri sürüyor.

Kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ın üstüne çıkarken, bu kişiler arasında bir anne ile 1 aylık ikiz bebeklerinin de olduğu kaydedildi.

Büyük maddi hasara yol açan kasırganın neden olduğu elektrik kesintilerinden milyonlarca kişinin etkilenmeye devam ettiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, söz konusu kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yaptı.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı.

Kasırga kısa bir süre içinde Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.