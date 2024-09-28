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Piyasalar Fed'den ikinci bir faiz indirimi bekliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında ikinci kez 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı, cuma günü piyasalarda önemli bir beklenti haline geldi. Fed'in kasım ayında alacağı karar, enflasyonun ve işgücü piyasasının seyrine bağlı olarak şekillenecek ve piyasalarda yakından izlenmeye devam edecek.

Haber Merkezi
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Piyasalar Fed'den ikinci bir faiz indirimi bekliyor
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Piyasalar Fed'den ikinci bir 50 baz puanlık indirim bekliyor.

Reuters'da yer alan habere göre bu durum, ABD enflasyonunun Fed'in yüzde 2'lik hedefi doğrultusunda soğuduğunu gösteren hükümet raporunun ardından yatırımcılar arasında daha yüksek bir ihtimal olarak değerlendirildi.

Enflasyon hedefe yaklaşıyor

Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, Fed'in hedeflediği yıllık kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), ağustos ayında yüzde 2,2 oranında arttı. Bu oran, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta gerçekleştirdiği yarım puanlık faiz indirimi sonrasında beklediği düzeyle uyumlu. Powell, bu indirimi yavaşlayan ancak hala güçlü olan işgücü piyasasını desteklemek amacıyla yaptıklarını belirtmişti.

"Fed, nötr faiz seviyesine daha hızlı ulaşmak için daha fazla adım atabilir"

CNBC-e'nin haberine göre enflasyon, Insights'tan Omair Sharif, raporun ardından yaptığı açıklamada, "Fed, kasım ayında 50 baz puanlık bir indirim daha yapmak isterse, enflasyon verileri bu konuda onlara engel olmayacak" dedi. Sharif, enflasyonun ne kadar hızlı soğursa, Fed'in nötr faiz seviyesine daha hızlı ulaşmak için daha fazla adım atabileceğini belirtti.

Piyasalarda faiz indirimi beklentisi

Faiz oranı vadeli işlem sözleşmeleri, kasım ayında yarım puanlık bir indirim olasılığını yüzde 54 olarak yansıtırken, çeyrek puanlık bir indirim olasılığı ise yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar, yıl sonuna kadar politika faizinin 75 baz puan daha düşerek yüzde 4,75-yüzde 5,00 aralığından yüzde 3,00-yüzde 3,25 aralığına ineceğini tahmin ediyorlar. Bu seviye, Fed yetkililerinin nötr olarak gördüğü, yani borçlanma maliyetlerinin ne ekonomik büyümeyi teşvik ettiği ne de frenlediği seviyenin hemen üzerinde yer alıyor.

ABD Merkez Bankası'nın kasım ayında alacağı karar, enflasyonun ve işgücü piyasasının seyrine bağlı olarak şekillenecek ve piyasalarda yakından izlenmeye devam edecek.

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