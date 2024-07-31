Adidas reklamı kaldırmıştı: Bella Hadid'den açıklama geldi

Filistin asıllı Amerikalı manken Bella Hadid, marka yüzü olduğu Adidas'ın reklamlarından çıkarılmasının ardından, reklam kampanyasının 1972 Münih Olimpiyatları ile bağlantılı olmasıyla ilgili "çok şaşkın" olduğunu söyledi.

"1972'deki korkunç olaylarla bağı hakkında bilgim yoktu"

Hadid sosyal medya hesabında "Kampanyanın yayınlanmasından önce, 1972'deki korkunç olaylarla olan tarihsel bağlantı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çok şaşkınım, üzgünüm. Bu kampanyanın hassasiyetten yoksun olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Eğer haberdar edilmiş olsaydım, tüm kalbimle söylüyorum, asla katılmazdım" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki model, "Herhangi bir türden korkunç bir trajediyle bağlantılı olan herhangi bir işle ya da sana ile asla bilerek ilgilenmem" dedi.

"Antisemitizmden arınmış bir dünyayı savunmaya devam ederken sonsuza kadar Filistin halkımın yanında duracağım. Antisemitizmin Filistin halkının özgürleşmesinde hiçbir yeri yoktur" diyerek ekledi.

Aynı zamanda Adidas reklam kampanyasında yer alan ekibinin konuyu bilmesi gerektiğini ve kendisinin de "daha fazla araştırma yapması gerektiğini" belirtti.

Tarihsel bir yanlış adım

1972 yılında Batı Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Yaz Olimpiyatları sırasında sekiz Filistinli militan Olimpiyat köyüne girerek iki İsrailli sporcuyu öldürdükten sonra dokuz kişiyi daha rehin almış, daha sonra tüm rehineleri öldürmüştü.

O zamandan bu yana 1972 Oyunları bu trajik olaylarla ilişkilendirilmiş ve Steven Spielberg tarafından 2005 yapımı Münih filmine konu edilmişti.

Tepkiler sonrası Adidas geri adım attı

Reklam kampanyasının İsrail'i destekleyen gruplar tarafından eleştirilmesinin ardından Adidas bir açıklama yaparak kampanyayı "gözden geçireceğini" ve Hadid'i elçi olarak atamayacağını duyurdu. Kampanyayı eleştiren gruplardan birçoğu Hadid'in yarı Filistinli olmasının büyük hakaret olduğunu belirtti.

Anti-Semitizmle Mücadele Hareketi'nin CEO'su "Bu kadar çok Yahudi kanının döküldüğü bir olimpiyatın anısına, (Hadid'in) ayakkabının lansmanını yapması tek kelimeyle iğrenç," dedi.

Hadid, Filistinliler için kampanya yürüten bir isim. Birçok Filistin yanlısı grup, yarı Filistinli bir kadının reklamlarda yer almasına son verilmesinin bağnazlık anlamına geldiğini belirterek tepki gösterdi.

İngiliz-Amerikan yayıncı Mehdi Hasan, "1972'de doğmamış Filistinli bir modele 1972 Olimpiyatları ile ilişkili bir spor ayakkabısının reklamını yapamayacağını, çünkü Filistinlilerin o Olimpiyatlarda terör eylemleri gerçekleştirdiğini söyleyebilmeniz. Tek ortak noktalarının Filistinli olmaları olduğunu söyleyebilirsiniz ki bu bağnazlığın, ırkçılığın tanımıdır" dedi.