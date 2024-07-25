  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Adidas'ta Bella Hadid krizi: Filistin asıllı modelden özür dilendi
Takip Et

Adidas'ta Bella Hadid krizi: Filistin asıllı modelden özür dilendi

İsrail'in tepkisi sonrası Filistin asıllı model Bella Hadid'i reklam filminden çıkaran Adidas, ünlü modelden özür diledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adidas'ta Bella Hadid krizi: Filistin asıllı modelden özür dilendi
Takip Et

Alman spor giyim markası Adidas, İsrail'in tepkisi sonrası ayakkabı reklamından çıkarttığı dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid'den özür diledi.

İsrail yanlıları, ünlü modelin Adidas'ın kampanya yüzü olmasına tepki göstermişti. İsrail'in Almanya büyükelçiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Bilin bakalım kampanyanın yüzü kim? Bella Hadid, geçmişinde antisemitizmi yayan ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısı yapan Filistin kökenli bir model" ifadeleri yer almıştı.

Adidas, Filistin'e destek veren ve sık sık İsrail'i eleştiren Bella Hadid'i reklamından çıkarması nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.

Eleştirilerin ardından Adidas tarafından yayınlanan özür mesajında, "Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz, ancak bunlar tamamen kasıtsızdır. Sonuç olarak, kampanyanın geri kalanını gözden geçiriyoruz" denildi.

"Özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz"

Hadid'in kampanyayı geri çektiği için markaya karşı yasal işlem başlatmayı düşündüğü bildirilirken, Adidas güncellediği mesajında Hadid'den özür diledi.

Özür mesajında, "Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden, üzerlerindeki olumsuz etkilerden dolayı özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" denildi.

AJet yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli destinasyonlar...AJet yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli destinasyonlar...Ekonomi
AFAD duyurdu: Antalya güne depremle uyandıAFAD duyurdu: Antalya güne depremle uyandıGündem
Tarımda korkutan tablo: Kuraklık nedeniyle rekolte düştü, süt krizi kapıda...Tarımda korkutan tablo: Kuraklık nedeniyle rekolte düştü, süt krizi kapıda...Ekonomi
6 ayda 605 şirket için konkordato kararı verildi6 ayda 605 şirket için konkordato kararı verildiEkonomi

 

Dünya
Temsilciler Meclisi, Trump'a suikast girişimini soruşturacak görev gücü oluşturulmasını kabul etti
Temsilciler Meclisi, Trump'a suikast girişimini soruşturacak görev gücü oluşturulmasını kabul etti
ABD, anlaşmanın detaylarını açıkladı: Boeing suçlamaları kabul edecek
ABD, anlaşmanın detaylarını açıkladı: Boeing suçlamaları kabul edecek
Putin ile Esad Moskova'da görüştü
Putin ile Esad Moskova'da görüştü
Rusya'da askeri helikopter düştü
Rusya'da askeri helikopter düştü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü
Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında 'Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini' savundu
Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında 'Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini' savundu