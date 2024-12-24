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AFAD duyurdu: Musul'da deprem

AFAD, Musul'un Ninova bölgesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Musul'da deprem
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AFAD, Irak'ın kuzeyindeki Musul'a bağlı Ninova bölgesinde 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Deprem 7 km derinlikte gerçekleşti

Depremin, 16.39'da ve 7 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi

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