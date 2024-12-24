AFAD duyurdu: Musul'da deprem
AFAD, Musul'un Ninova bölgesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Irak'ın kuzeyindeki Musul'a bağlı Ninova bölgesinde 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Deprem 7 km derinlikte gerçekleşti
Depremin, 16.39'da ve 7 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 24, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Musul, Ninova (Irak) - [146.83 km] Silopi (Şırnak)
Tarih:2024-12-24
Saat:16:39:59 TSİ
Enlem:35.94444 N
Boylam:43.21722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/x1iEox3swh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi